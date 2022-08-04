Власти Тазовского района заплатят за то, что бездомная собака укусила ребёнка в лицо

Администрация Тазовского района Ямала заплатит семье 5-летней девочки, которую бездомная собака укусила за лицо. Инцидент произошёл в мае 2022 года в райцентре. О нём на личном приёме прокурору ЯНАО Виктору Эппу рассказал местный житель. После этого надзорная инстанция помогла семье ребёнка обратиться в суд.

«Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову безнадзорных животных, возложено на органы местного самоуправления, прокуратурой района направлен иск в суд о взыскании с администрации муниципалитета компенсации причинённого ребёнку морального вреда. Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу малолетней взыскано 30 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Это не единственный случай в Тазовском районе – также прокуратура района защитила права двоих детей, на которых напали бездомные животные в селе Гыда. Компенсация морального вреда составила 20 и 10 тыс. рублей.

К сожалению, случаи нападения животных на людей на Ямале не редкость. В том числе, кусают прохожих собаки с бирками, то есть собаки, прошедшие процедуру отлова, стерилизации, вакцинации и биркования. В связи с этим власти Ямала уже не раз поднимали тему неэффективности действующей системы ообращения с безнадзорными животными. И предлагали умерщвлять агрессивных собак, не выпуская их обратно на улицы. Однако пока что депутаты Ямала не внесли такую инициативу в Госдуму, хотя и планировали. Они отправили свой законопроект федеральным законодателям без предложения усыплять агрессивных собак в приютах, оставив только предложение ввести учёт для домашних животных.

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Тазовский район, Наталья Ефремова

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