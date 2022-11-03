Бывший вице-губернатор Ямала Соколова назвала причины ухода из правительства

Бывший вице-губернатор Ямала, а ныне депутат Ирина Соколова рассказала, почему ушла из правительства ЯНАО в думу Тюменской области. Она призналась, что причин было несколько: это и пенсионный возраст, и желание сменить сферу деятельности, и стечение обстоятельств – подошёл срок выборов в Тюменскую думу.

«Как далось решение перейти в тюменскую областную думу», – спросила ведущая «Ямал 1» Лариса Сафонова.

Ирина Соколова заметила, что этот вопрос ей задают постоянно, так как людей удивила её отставка в 2021 году. «Если бы вы знали, сколько раз мне задавали этот вопрос. Почему-то у нас в обществе не принято, когда человек уходит с высокого поста на другое место работы. Как-то это не принимается что ли», – рассудила политик.

И после этого обозначила свою позицию по смене работы. «Для того, чтобы уйти, у меня было несколько причин. Вообще кредо моей жизни – нужно уходить на взлёте, когда ты ещё полон сил, когда можешь что-то сделать, может быть, в другой области. Наш губернатор говорил, что чтобы развиваться, нужно выходить из зоны комфорта. И с этим я абсолютно согласна. Я работала в очень слаженной команде губернатора на высоком посту, у меня были разноплановые задачи. Я думаю, что я была востребована, мне доверяли. И у меня получалось работать. Но подошёл как будто бы пенсионный возраст, и я начала думать, что хотела бы работать где-то в другом месте. Тем более, что опыт работы в другом субъекте у меня был – в 2013 -2014 годах я работала зампредседателя правительства Ставропольского края. И ещё одна причина – я как практик, как орган исполнительной власти, всегда исполняю законы, и я видела, что этот путь – от создания закона до его реализации – можно сделать короче. И, может быть, даже эффективнее этот закон применять на местах. А для этого нужно попробовать себя в законодательной области. И я обратила внимание на выборы в Тюменскую областную думу. Временной фактор тоже есть: если бы выборы были чуть позже, я бы ещё поработала в должности вице-губернатора», – рассказала г-жа Соколова.

Она добавила, что не готова пока сидеть дома и заниматься домашними делами. «Я понимала, что уйти в никуда я не смогу. Вышивать крестиком, выращивать розы – это не по мне. Это может быть, но в дополнение к основному месту работы, где бы я могла применить свои знания, силы, опыт», – отметила парламентарий.

В правительстве ЯНАО Ирина Соколова занималась внутренней политикой. После её ухода должность вице-губернатора ликвидировали. Куратором внутренней политики в статусе заместителя губернатора яляется Сергей Климентьев.

Салехард, Тюмень, Юлия Фролова

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