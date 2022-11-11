Тюменско-ямальского дорожника Боркуна оставили в СИЗО до декабря

Бывшего руководителя «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна оставили в СИЗО. Жалобу его адвоката о смене меры пресечения на домашний арест не удовлетворили. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области 11 ноября 2022 года.

Г-н Боркун будет находиться в СИЗО по 30 ноября 2022 года.

Тюменско-ямальского дорожника обвиняют в получении взяток. Ранее агентство «Новый День» подробно описывало фабулу уголовного дела. Взятки, по версии следствия, Игорь Боркун получал от подрядчиков за покровительство и получение контрактов на ремонт и строительство дорог на Ямале. Их общая сумма – более 37 млн рублей.

Он был задержан 4 октября. При этом, по данным собеседника издания, у него уже был куплен билет на Сейшельские острова.

Боркун хорошо известен и в Тюмени. Он вместе с бизнесменом Александром Бронских до 2014 года был совладельцем «Тюменской автодорожной компании», которая до сих пор получает подряды в Курганской, Тюменской области и на Ямале.

Тюмень, Салехард, Наталья Ефремова

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