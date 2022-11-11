Депутат ГД Кобылкин анонсировал законопроект о мониторинге вечной мерзлоты

На федеральном уровне задумались о создании отдельного законопроекта по мониторингу состояния многолетней мерзлоты. Об этом написал в своём аккаунте в телеграм председатель комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин, бывший губернатор Ямала. Он уточнил, что актуальность темы продиктована таянием вечной мерзлоты в Арктике и, соответственно, рисками, которые из-за этого возникают – подвижки фундаментов и разрушение зданий и инфраструктуры.

«До конца года мы планируем обсудить законопроект по мониторингу состояния многолетней мерзлоты. Установление такой системы позволит оперативно предупреждать возможные экологические риски. Также в рамках создаваемой национальной системы мониторинга мы сможем отслеживать влияние парниковых газов на состоянии экосистем Арктики», – написал депутат.

При этом на Ямале уже вкладывают огромные бюджетные средства в создание такой системы. Об этом говорил не раз губернатор Дмитрий Артюхов.

Г-н Кобылкин обратил внимание на то, что в Арктике появляются новые центры добычи углеводородов.

«По экспертным оценкам континентальный шельф России в Арктике содержит более 85 трлн кубометров природного газа и 17 млрд тонн нефти, являясь стратегическим резервом развития минерально-сырьевой базы. Мы активно осуществляем работы по созданию и развитию морских портов, таких как порт Мурманск, порт Индига в Ненецком автономном округе, порт Саббета на Ямале. Необходимо развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру вдоль ресурсной базы в русской Арктике. <…> Но есть и риски. В связи с глобальным изменением климата происходит деградация вечной мерзлоты, что приводит к снижению несущей способности зданий и инженерных сооружений. По данным научных институтов деградация мерзлоты оказывается причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов. По оценке ученых вероятный ущерб к 2050 году может составить в среднем 5 триллионов рублей», – написал депутат.

При этом накануне эту же тему обсуждали и ямальские депутаты в рамках выездного заседания комитета по экологии. Они посмотрели дорогу Салехард-Надым, которая, по версии чиновников и депутатов, разрушается из-за деградации мерзлоты. По данным ямальского Заксобрания, специалисты должны найти способы укрепления мерзлоты и предотвращения её таяния.

«Сегодня речь идёт не только о фундаментальных исследованиях, но и прикладных задачах, решение которых обеспечит геотехническую безопасность капитальных объектов и поможет разработать новые материалы для дорожного покрытия, определить состав насыпи, который законсервирует верхний слой мерзлоты от теплового воздействия. У Научного центра изучения Арктики уже есть интересные наработки, колоссальный опыт создания и эксплуатации объектов на вечной мерзлоте накоплен на предприятиях ТЭК, а также в муниципальных образованиях, эксплуатирующих большое количество жилых зданий, объектов социальной сферы, дорог», – сообщали в пресс-службе Заксобрания накануне.

Салехард, Москва, Наталья Ефремова

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