Пешеходные зоны в Салехарде будут строить местные подрядчики

Власти выбрали подрядчиков для реконструкции двух прогулочных зон в Салехарде. Это местные бизнесмены

Контракт на обустройство променада по ул. Арктическая (в районе д. 4) получила по максимальной цене в 131 млн 598 тыс. рублей предприниматель Татьяна Тенчурина. Она стала единственным участником конкурса. Пешеходную зону по ул. Республики (в районе д. 71, 73) будет обустраивать компания ООО «Вершина» Владимира Драченко. Он немного снизил цену контракта в ходе торгов, так как у него был конкурент. Итоговая цена работ 35 млн 964 тыс. рублей.

На Арктической сделают ротонду с качелями, зону для игр с мячом и скалодром, тренажёры для пожилых людей, детскую площадку. Кроме того – столы для настольных игр и зону для выставки рисунков горожан.

Вдоль улицы Республики появится розово-фиолетовая подсветка «Северное сияние», кроме того, появится арт-объект «рожки» в виде части национального орнамента ЯНАО. «В центре между зданием бизнес-центра и зданием ОЦНК появится объект общественного питания. Небольшая качельная зона, много подсветки», – сообщал ранее глава Салехарда Алексей Титовский.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»