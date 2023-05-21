В Лабытнанги осудят мужчину, который привёз из Кирова суррогат для продажи ямальцам

Силовики сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении поставщика нелегального алкоголя в кафе «Бавария» в Салехарде. Сам поставщик – из Лабытнанги. Суррогат он покупал в Кирове.

«По данным следствия, в 2021-2022 годах обвиняемый приобрёл в Кирове немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию оптовой партией в количестве свыше 2400 бутылок ёмкостью 0,5 литра каждая. Продукцию он доставил в Лабытнанги и впоследствии продал двум жителям Салехарда, которые намеревались сбыть алкоголь покупателям на территории города», – объяснили в Следкоме Ямала.

Силовики сообщили, что употребление фальсификата, который ямалец привёз в округ, «может привести к достаточно выраженным вредным последствиям для здоровья потребителей». При проведении обысков «напитки» изъяли у салехардских предпринимателей.

Квалификация обвинения в отношении жителя Лабытнанги – ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, поставки, хранение, перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере) и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).

Уголовное дело передали в суд. Человек, который продал оптовую партию суррогата, также стал обвиняемым, но уже в другом уголовном деле.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что поддельный алкоголь хранили хранили в гараже и в кафе-баре «Бавария». Один из двух осужденных за торговлю суррогатом был сотрудником этого кафе. Агентству известно, что среди поддельного алкоголя была водка «Финская Сильвер», «Хортица», «Финская Айс», коньяк «Старый Кизляр КС». Напитки злоумышленники продавали втридорога. Например, 2 бутылки водки «Хортица» стоимостью 180 рублей каждая продали за 1 тыс. рублей.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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