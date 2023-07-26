Предприниматель 7 раз выстрелил в оппонента, но убить так и не смог

На Ямале под суд попал предприниматель, который хотел убить партнера по бизнесу.

По данным следствия, в августе 2021 года в городе Новый Уренгой между двумя предпринимателями, произошел конфликт на почве ведения бизнеса. Встретившись для выяснения спорных вопросов на территории промышленной базы, мужчина, 1970 года рождения, из имеющегося при нем незаконно приобретенного огнестрельного оружия, произвел 7 выстрелов в сторону потерпевшего. Однако убить оппонента мужчина не смог, поскольку тот оказал активное сопротивление, бегал по территории базы и уклонялся от пуль.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»