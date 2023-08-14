В Новом Уренгое во время ремонта библиотеки похитили миллион

В Новом Уренгое во время ремонта библиотеки был похищен миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, надзорное ведомство провели проверку исполнения госконтракта по выполнению ремонта в муниципальной библиотеке,

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что подрядчик не выполнил предусмотренные сметной документацией работы по устройству гидроизоляции на сумму около 1 млн рублей.

Прокурор города направил в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы проверки в следственный орган, возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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