Из-за ледохода на Оби переносится срок закрытия дороги Надым – Салехард

Из-за ледохода на Оби переносится срок закрытия для ремонта газопровода дороги Надым – Салехард. Как сообщает Дептранс региона, новое время закрытия – с шести утра 6 июня до шести утра 8 июня.

За это время компания «Газпром трансгаз Югорск» проведет работы на газопроводе. Для обеспечения безопасности выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили перекрытия на перекрестке Салехард – Аксарка – Надым и на выезде из Надыма. В обозначенный период времени движение по участку будет блокировано полностью. Добавим, что ледоход привел к закрытию паромной переправы из Лабытнанги в Салехард. Уже несколько дней отпускники не могут перебраться на другой берег. Для того, чтобы застрявшие люди смогли проехать дальше и смещают срок закрытия дороги Надым –Салехард.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube