За три миллиона власти Ямала посчитают возможный турпоток в парке «Ингилор»

Власти Ямала выделяют три млн рублей, чтобы определить, какое число туристов можно запускать в парк «Ингилор». Деньги получил «Российский центр освоения Арктики».

В документе назначение денег указано как «финансовое обеспечение затрат расходов исследовательских работ по расчету предельно допустимой рекреационной ёмкости территории природного парка «Ингилор» для организации туризма». В пресс-службе пояснили, что нужно будет определить количество туристов, которое может посетить природный парк «Ингилор» без ущерба для окружающей среды.

Всего «Российский центр освоения Арктики» получит 20,3 млн рублей. Помимо исследования возможного турпотока деньги потратят на изучение моржей (15,9 млн рублей) и на исследования горных вершин восточного макросклона Полярного Урала и определение их географических названий (в зоне строительства арктической станции «Снежинка» и горнолыжного комплекса) (ещё 1,4 млн рублей).

Салехард, Наталья Ефремова

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