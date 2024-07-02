Власти Муравленко вслед за Ноябрьском заплатят за дизайн помоек, люков и фасадов

Власти Муравленко вслед за Ноябрьском нанимают дизайнеров для разработки дизайн-кода города. Максимальная цена контракта – 4,2 млн рублей. Подрядчика выберут ближе к концу июля на госзакупках, так что стоимость работ может измениться. Дизайн-код потом планируют презентовать на общественных обсуждениях. Срок выполнения работ: три месяца.

Чиновникам нужны рекомендации по очистке фасадов от «визуального шума», по ремонту фасадов зданий, по оформлению элементов зданий (таких, как балкон, например), по выбору цвета зданий. Нужно также разработать требования к размещению кондиционеров и вытяжек на фасадах домов, к подсветке фасадов.

Чиновники Муравленко хотят получить от дизайнеров руководство по оформлению и размещению рекламных конструкций, рекомендации по улучшению пешеходной инфраструктуры, велодорожек, парковок.

Подрядчики должны предложить чиновникам правила озеленения Муравленко, правила оформления и размещения киосков.

Также от художников ждут предложений по праздничному оформлению города, дизайну люков, арт-объектов и даже цветовые решения для помоек.

«Архитектура и дизайн объектов должны отражать суть Муравленко как молодого и динамично развивающегося города», – говорится в техзадании для разработчиков дизайн-кода. Аналогичное техзадание было при поиске подрядчиков для создания дизайн-кода Ноябрьска. Там власти заключили контракт с фирмой «Пергаев бюро» на 8,7 млн рублей. Дизайнеры придумали для Ноябрьска бренд в жёлто-оранжевом цвете в виде соединённых капель жидкости.

Муравленко, Наталья Ефремова

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