Народным дружинам в Новом Уренгое купят форму для охраны юбилея

Власти Ямала выдали Новому Уренгою 1,5 млн рублей на закупку формы для народных дружин. Как говорится в постановлении правительства Ямала, народные дружины будут участвовать в охране общественного порядка при праздновании юбилея города Нового Уренгоя.
Новый Уренгой отметит 50-летие в 2025 году. Председателем оргкомитета подготовки празднования назначен зампред правительства Александр Новак.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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