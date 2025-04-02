Заведующую детским садом поймали на взятке

Прокуратура Губкинского поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении заведующей МБДОУ Детский сад «Брусничка».

Она признана виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия).

Установлено, что женщина, используя свое должностное положение и исполняя свои служебные полномочия, способствовала заключению неконкурентным способом 47 контрактов на сумму свыше 12 млн рублей. За указанные действия она получила взятку на общую сумму 140 тысяч рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением закупок товаров, работ и услуг сроком на 1 год 6 месяцев, с конфискацией суммы взятки, рассказали «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Губкинский, Елена Васильева

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