На Ямале этим летом нарисуют еще 24 мурала

24 новых мурала украсят ямальские города этим летом.

Огромные картины появятся на фасадах домов в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Надыме и Тарко-Сале. Их создадут в рамках фестиваля уличного дизайна ЯМУРАЛ, который проходит на Ямале пятый год подряд, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

В этом году конкурсные работы будут выполнены в номинациях «Год здоровья», «Родной Ямал» и «Семья». В этом контексте на домах появятся северные пейзажи, портреты ямальских семей, изображения спортивной тематики. Их воплотят профессиональные художники и любители из разных регионов страны.

Так, фасад одного из домов в Тарко-Сале украсит картина работы врача с маленькими тундровиками. Автор попытался передать мужество ямальских врачей, преодолевающих бескрайние просторы Севера ради одной цели: сделать медицину доступной для всех. Это единение природы и воли человека, где белый халат становится символом заботы и крепкого духа.

В Надыме для мурала в номинации «Родной Ямал» за основу сюжета был взят образ рыбачек, который на Ямале давно стал символом тихого подвига, выносливости и сохранения жизни в экстремальном климате. В годы Великой Отечественной войны, когда мужчины ушли на фронт, ямальские женщины взяли на себя традиционно мужскую рыбацкую работу на реке Надым, обеспечивали тыл рыбой, выходили на промысел, ставили сети, тянули неводы и выполняли тяжелый физический труд в суровых северных условиях. Художественное полотно дополнится народной ненецкой мудростью: «Оленя узнаешь в упряжке, а человека – на промысле!».

На одной из стен дома в Губкинском будет изображен мурал, эскиз которого создан ученицей Губкинской детской школы искусств имени Г.В. Свиридова Валерией Спиваковой. В ее рисунке воплотились образы традиционной для Ямала флоры и фауны.

В Муравленко мурал в номинации «Семья» украсит торец городского родильного отделения. Эскиз изображает счастливую многодетную семью, которая празднует чудо рождения.

Работы начнутся в ближайшее время и завершатся до конца лета. По итогам фестиваля экспертная комиссия отберет по одному лучшему арт-объекту в трех номинациях. Победители получат денежные премии.

Впервые фестиваль муралов «ЯМУРАЛ» на Ямале состоялся в 2022 году. За три года его проведения в городах региона появилось 94 художественных объекта.

Салехард, Елена Васильева

