Пьяная ямальчанка с ножом напала на сожителя

Пьяная жительница Муравленко с ножом напала на сожителя.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в июле 2026 года на почве личных неприязненных отношений. Женщина нанесла ножом несколько ударов своему сожителю, причинив тяжкий вред его здоровью.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Муравленко, Елена Васильева

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