Ямальчанка во время ссоры облила пенсионерку кипятком

Ямальчанка во время ссоры обила кипятком пенсионерку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, под суд попала 40-летняя жительница села Аксарка.

В марте 2026 года обвиняемая в ходе ссоры со знакомой, являющейся пенсионеркой, вылила ей на голову, тело и конечности кипяток из чайника. Пострадавшая получила ожоги, был причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор вступил в законную силу.

Лабытнанги, Елена Васильева