Ямалец получил 7 месяцев ограничения свободы за пощечины жене

Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение в отношении 30-летнего, ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в нанесении побоев собственной жене.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мае текущего года мужчина, находясь у себя дома, на почве личных неприязненных отношений дал несколько пощечин жене, чем причинил ей физическую боль.

После рассмотрения дела суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на срок 7 месяцев с установлением запретов и ограничений.



Приговор не вступил в законную силу.

Пуровский, Елена Васильева

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