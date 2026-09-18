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На Ямале началось трехдневное голосование

На Ямале утром 18 сентября началось трехдневное голосование. Для избирателей открылся 221 участок. Как сообщает «Новый День», в Салехарде на всех участках довольно людно, избиратели начали приходить с самого открытия, перед работой. На всех участках действует видеонаблюдение, работают наблюдатели.

Председатель Избирательной комиссии автономного округа Андрей

Гиберт на пресс-конференции сообщил, что в ходе досрочного голосования, организованного для избирателей, проживающих в труднодоступных местах, проголосовало 42361 человек.

Для тех, кто не может явиться на участок по уважительной причине, организована возможность голосования на дому по заявке в участковую комиссию.

Салехард, Елена Васильева

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