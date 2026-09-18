Артюхов призвал ямальцев принять участие в выборах

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в выборах и призвал ямалецев последовать его примеру. «Проголосовал на выборах депутатов девятого созыва Государственной Думы РФ и восьмого созыва Тюменской областной Думы. Это особый момент сопричастности для всех россиян – вместе мы принимаем решение, которое определит траекторию развития государства, нашего Ямала, жизнь каждого из нас в ближайшие годы. Своих парламентариев сегодня также выбирают Губкинский, Красноселькупский и Ямальский районы. Избирательные участки по всему региону будут работать до вечера воскресенья. Обязательно приходите выразить свою гражданскую позицию», – написал губернатор в социальных сетях.

Давая комментарии для СМИ после голосования, Артюхов отметил, что трехдневное голосование позволяет каждому ямальцу выбрать оптимальное время для посещения избирательного участка.

По его словам, все кандидаты – известные люди, многие достойно зарекомендовали себя в профессиональной деятельности. «Нужно прийти и сделать выбор, кому мы доверим в ближайшие пять лет наши интересы», – отметил Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

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