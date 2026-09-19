На Ямале начался второй день голосования

На Ямале стартовал второй день голосования. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00 по местному времени.

Отметим, что Ямал в первый день продемонстрировал очень высокий результат по явке. По данным ЦИК, проголосовало уже более 160 тысяч человек – 43,96 процента. Наибольшую явку показал Тазовский район – она составила почти 71 процент.

Напомним, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал в первый же день и призвал ямальцев последовать его примеру. «Проголосовал на выборах депутатов девятого созыва Государственной Думы РФ и восьмого созыва Тюменской областной Думы. Это особый момент сопричастности для всех россиян – вместе мы принимаем решение, которое определит траекторию развития государства, нашего Ямала, жизнь каждого из нас в ближайшие годы. Своих парламентариев сегодня также выбирают Губкинский, Красноселькупский и Ямальский районы. Избирательные участки по всему региону будут работать до вечера воскресенья. Обязательно приходите выразить свою гражданскую позицию», – написал губернатор в социальных сетях.

Салехард, Елена Васильева

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