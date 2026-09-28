В «Ямал Арене» открылись для посетителей бассейн и тренажерный зал

В «Ямал Арене» стали доступны для посещения бассейн и тренажерный зал.

С 28 сентября жители и гости Салехарда могут посещать зоны спортобъекта для самостоятельных тренировок. Помимо бассейна и тренажерного зала, заработала также кроссфит-зона. Все услуги доступны с 7:00 до 22:00.

Тренироваться в спортивных зонах можно в рамках платных услуг спорткомплекса. Запись доступна как на стойке администратора, так и через мобильное приложение «Морошка». В разделе «Досуг» необходимо в фильтрах выбрать спортивную школу «Факел Ямал», а затем нужную услугу. На платформе доступны разовые посещения и абонементы. Оплатить выбранную услугу пока можно на кассе у администратора в холле первого этажа.

Сориентироваться в комплексе посетителям поможет навигация. Тренажерный зал находится на первом этаже, кроссфит-зона и бассейн – на втором.

Постепенно для жителей будут доступны и другие возможности комплекса: малый бассейн, хореографический и универсальный залы, скалодром, ледовая арена, прокат, а также услуги по организации и проведению мероприятий. Для семей с детьми предусмотрена игровая комната. Информация о каждом направлении и новых пространствах будет публиковаться в соцсетях департамента по физической культуре и спорту Ямал Спорт, а также спортшколы «Факел Ямал». По вопросам посещения и услуг Ямал Арены можно обратиться и по телефону 8 (34922) 3-10-09.

Напомним, что «Ямал Арена» открылась 12 сентября в День города Салехарда. Комплекс ориентирован на развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта. Объект стал новой базой спортшкола «Факел Ямал» и домашней площадкой одноименного хоккейного клуба.

На данный момент секции постепенно переезжают на новые площадки. К направлениям, которые спортшкола развивала ранее, – хоккею и фигурному катанию – присоединятся плавание и скалолазание. На безвозмездной основе будут тренироваться ребята из секций игровых видов других спортивных школ окружной столицы, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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