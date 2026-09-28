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Ледокол «Ленинград» спустят на воду до конца этого года

Новый ледокол «Ленинград» будет спущен на воду до конца 2026 года. Об этом сообщил глава «Росавтома» Алексе Лихачев, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли с Днем работника атомной промышленности.

Лихачев также отметил, что в России продолжается обновление атомного ледокольного флота.

Помимо «Ленинграда», на Балтийском заводе стоят также ледоколы «Чукотка» и «Сталинград».

Они предназначены для проводки кораблей в Арктике, в районах от Енисея до Обской губы, а также для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде.

Москва, Елена Васильева