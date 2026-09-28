Ледокол «Ленинград» спустят на воду до конца этого года

Новый ледокол «Ленинград» будет спущен на воду до конца 2026 года. Об этом сообщил глава «Росавтома» Алексе Лихачев, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли с Днем работника атомной промышленности.
Лихачев также отметил, что в России продолжается обновление атомного ледокольного флота.
Помимо «Ленинграда», на Балтийском заводе стоят также ледоколы «Чукотка» и «Сталинград».
Они предназначены для проводки кораблей в Арктике, в районах от Енисея до Обской губы, а также для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде.
Москва, Елена Васильева