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Прокуратура запретила паркур на крышах Ноябрьска

Прокуратура Ноябрька проверила информацию «Ямал-Медиа» – «Крыши вместо тренажеров: юные паркурщики Ноябрьска выбрали смертельно опасный «спортзал»».

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что восьмой микрорайон Ноябрьска превратился в неофициальную арену для городского экстрима. Местные подростки облюбовали недостроенный объект, и каждый вечер, а также в выходные, когда стройка затихает, они превращают бетонные перекрытия в трассу для прыжков и кувырков.

В этой связи прокурор города в адрес владельца строящегося объекта ООО «Альтернатива» внес представление об устранении нарушений закона.
После вмешательства прокуратуры доступ для несовершеннолетних был ограничен.

Ноябрьск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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