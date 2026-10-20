За безопасностью на Ямале смотрят уже 7500 камер

На Ямале в систему видеонаблюдения включены уж 7500 камер.

Только с начала этого года в муниципалитетах округа установили более тысячи камер. Лидером стал Муравленко – 246 камер. На втором месте Новый Уренгой – 205 камер, на третьем Ноябрьск-185.

Напомним, что поручение увеличить число камер в округе до 10 тысяч дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе в 2026 году. Сейчас работа выполнена на три четверти.

Почти половина новых камер в этом году установлена в парках, скверах и на улицах ямальских городов – в Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске, а также в Пуровском, Надымском и Тазовском районах.

Свыше 280 средств видеонаблюдения смонтировано и подключено к единой сети во дворах и подъездах в рамках комплексного проекта благоустройства «Мой двор».

Завершаются работы по подключению к региональной системе въездов в ямальские города. Всего камерами охвачено 14 въездов, на каждом из которых установлено по две камеры – по одной на каждое из направлений движения. Проводятся работы по повышению качества распознавания лиц и транспортных средств на объектах транспортной инфраструктуры.

Продолжается работа по подключению камер юридических лиц, в гостиницах, общепите, магазинах, торговых центрах, объектах культуры и спорта.

Каждая третья камера в регионе подключена к видеоаналитике, – это порядка 2,5 тысяч камер. Система активно используется правоохранительными органами для пресечения противоправных действий, отметили в пресс-службе администрации округа.

Обеспечение безопасности – один из приоритетов работы окружного правительства. Масштабная программа по повышению безопасности в регионе посредством установки и интеграции устройств видеонаблюдения в единую систему реализуется с 2020 года.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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