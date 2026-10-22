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Аэропорт Нового Уренгоя переходит на зимний режим

Аэропорт Нового Уренгоя переходит на зимний режим работы.

Как сообщает пресс-служба порта, сезон осенне-зимней навигации стартует 25 октября и продлится до 27 марта 2027 года. В этот период девять авиакомпаний будут выполнять регулярные и чартерные рейсы по 20 направлениям. Будут выполняться рейсы в Москву, Уфу, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Махачкалу и другие города России.

Кроме того, будут выполняться рейсы в Сочи и Минеральные Воды. Внутри региона сохранятся вертолетные рейсы в Красноселькуп и Антипаюту. Всего за зиму планируется выполнить более 1,8 тысячи перелетов.

Новый Уренгой, Елена Васильева