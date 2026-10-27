На Ямале начали продажу субсидированных билетов на начало следующего года

На Ямале открылись продажи субсидированных билетов на самолеты на начало 2027 года.

Об этом шла речь на встрече Дмитрия Артюхова с руководством авиакомпании «Ямал». Билеты на рейсы со 2 января по 31 марта уже в продаже. Действующие цены сохранятся весь квартал.

Субсидированные рейсы свяжут Салехард, Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск с крупнейшими городами России. Расписание составлено с учётом сезонного спроса. Так, рейсы из Ноябрьска и Надыма в Сочи и Минеральные Воды будут выполняться летом. В праздники запланированы рейсы между Салехардом и Казанью – 5 и 12 января, 23 февраля и 9 марта.

«Для Ямала авиация – главная связь с Большой землёй. Поэтому нам важно, чтобы перелёты оставались доступными для ямальцев. Правительство округа продолжает субсидировать перевозки, сдерживать цены на билеты для всех жителей и сохранять льготные билеты для детей из многодетных семей», – отметил Дмитрий Артюхов.

На встрече также обсудили и повышение комфорта пассажиров. К лету 2027 года авиакомпания планирует завершить обновление салонов самолётов. Также у перевозчика появится мобильное приложение, где можно будет купить билет, зарегистрироваться на рейс, управлять бронированием и узнавать актуальную информацию, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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