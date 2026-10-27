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Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале начали продажу субсидированных билетов на начало следующего года

На Ямале открылись продажи субсидированных билетов на самолеты на начало 2027 года.

Об этом шла речь на встрече Дмитрия Артюхова с руководством авиакомпании «Ямал». Билеты на рейсы со 2 января по 31 марта уже в продаже. Действующие цены сохранятся весь квартал.

Субсидированные рейсы свяжут Салехард, Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск с крупнейшими городами России. Расписание составлено с учётом сезонного спроса. Так, рейсы из Ноябрьска и Надыма в Сочи и Минеральные Воды будут выполняться летом. В праздники запланированы рейсы между Салехардом и Казанью – 5 и 12 января, 23 февраля и 9 марта.

«Для Ямала авиация – главная связь с Большой землёй. Поэтому нам важно, чтобы перелёты оставались доступными для ямальцев. Правительство округа продолжает субсидировать перевозки, сдерживать цены на билеты для всех жителей и сохранять льготные билеты для детей из многодетных семей», – отметил Дмитрий Артюхов.

На встрече также обсудили и повышение комфорта пассажиров. К лету 2027 года авиакомпания планирует завершить обновление салонов самолётов. Также у перевозчика появится мобильное приложение, где можно будет купить билет, зарегистрироваться на рейс, управлять бронированием и узнавать актуальную информацию, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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