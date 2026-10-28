Следователи разбираются, как подросток без прав оказался за рулем машины и устроил смертельное ДТП

На Ямале следователи пришли к матери полростка, который устроил ДТП и насмерть сбил 11-летнего мальчика.

Напомним, трагедия случилась в селе Панаевске. Вечером 26 октября 15-летний подросток сел за руль машины своей матери и на улице сбил мальчика. От полученных травм он умер на месте.

Как сообщает пресс-служба СКР, устанавливаются обстоятельства, при которых подросток без прав сел за руль машины матери, почему к транспортному средству не был взрослыми ограничен доступ.

«СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу вновь напоминает: автомобили, мотоциклы, питбайки, мопеды, квадроциклы относятся к источникам повышенной опасности! Для их эксплуатации требуется наличие водительского удостоверения соответствующей категории, а также обязательное использование защитной экипировки. Следственный комитет призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних не допускать управления детьми транспортными средствами без соответствующих прав и навыков вождения! Помните, что такие действия подвергают смертельной опасности жизнь и здоровье не только ваших детей, но и иных лиц!», – говорится в сообщении пресс-службы СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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