Ямальские хирурги пришили спортсмену оторвавшуюся большую грудную мышцу

В Новом Уренгое хирурги вернули спортсмену подвижность руки.

Как сообщает региональный минзрав, при жиме штанги спортсмен-тяжелоатлет получил редкую травму – отрыв большой грудной мышцы от места крепления. От того, насколько своевременно и качественно прошло бы лечение, зависела дальнейшая карьера спортсмена.

Рефиксацию сухожилия большой грудной мышцы травматологи Андрей Авлошенко и Сергей Лазарев провели впервые. Они выполнили разрез по передней поверхности плеча, выделили сухожилие, прошили его высокопрочными хирургическими нитями и прикрепили к плечевой кости с помощью анкерных фиксаторов.

Хирургическое лечение восстанавливает силу и форму мышцы в 90% случаев. Несколько дней пациент проведёт в ортезе, а после курса реабилитации сможет вернуться к профессиональному спорту.

Новый Уренгой, Елена Васильева