Пьяный ямалец в гараже зарезал знакомого и угрожал убить его товарища

На Ямале под суд отправляется 39-летний житель Нового Уренгоя.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, поздно вечером 5 сентября 2026 года обвиняемый, будучи пьяным, находился в одном из гаражных кооперативов Нового Уренгоя. Там в ходе ссоры со знакомым он взял нож и ударил оппонента в живот. Присутствовавший при этом товарищ пострадавшего попытался выбить нож из руки злоумышленника, однако фигурант стал высказывать в его адрес слова угрозы убийством, а затем покинул место происшествия. От полученного ножевого ранения пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

Следователями СК выполнены все необходимые следственные действия, материалы уголовного дела переданы в суд.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового; ч. 1 ст. 119 УК РФ – до 2 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение утверждено органами прокуратуры ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева