Житель Тюмени дал взятку полицейскому за данные о рейдах против нелегальных мигрантов

Житель Тюмени дал взятку сотруднику полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина через посредника передал взятку в общей сумме 65 тысяч рублей одному из сотрудников отдела полиции в Муравленко – это была плата за сообщение им сведений о предстоящих оперативно-профилактических мероприятиях, направленных на проверку соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. В результате полученной информации иностранцы, не имеющие необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, скрывались от правоохранительных органов и не были привлечены к установленной законом ответственности.

В настоящее время уголовное дело направлено в Муравленковский городской суд для рассмотрения по существу.

В обеспечение уплаты штрафа следственными органами наложен арест на транспортное средство обвиняемого стоимостью более 1 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, получившего взятку, в настоящее время не окончено.

Салехард, Елена Васильева