В Ноябрьске заработал обновленный центр патологии речи.

Отделение после реконструкции стало вдвое больше. Теперь помощь здесь смогут получать до 700 детей в год.

Для детей и врачей оборудовали 27 кабинетов: физиотерапевтический, по три кабинета логопедов и психологов, по два психотерапевтов, кабинет ЛФК, массажа, врача-психиатра, сенсорный динамический зал «Дом Совы», кабинет ранней помощи и другие.

Напомним, что решение о расширении центра Дмитрий Артюхов принял в феврале 2024 года во время встречи с родителями детей с ОВЗ.

«Пять лет назад на встрече с родителями детей с особенностями здоровья договорились создать этот центр в качестве пилотного. Он получился небольшим, но востребованным и эффективным. Здесь выработали методику, которую вскоре распространили и на другие города Ямала. Теперь таких отделений в регионе четыре, и всё больше детей получают необходимую помощь рядом с домом. Сеть будем расширять. В следующем году аналогичные отделения откроем в Надыме, Губкинском и Муравленко», – сообщил Дмитрий Артюхов.

Сегодня в округе работают четыре отделения патологии речи – в Ноябрьске, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Салехарде.

Ноябрьск, Елена Васильева