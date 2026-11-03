У поселка Уренгой медведь напал на человека – население просят не покидать дома без необходимости

ЧП в поселке Уренгой на Ямале: на территории базы ФГБУ Обь-Иртышводпуть медведь напал на человека, сообщает администрация поселка в Максе.

МЧС, полиция и специалисты охотинспекции работают на месте.

До урегулирования ситуации жителей поселка просят:

– не выходить из дома без необходимости, особенно в темное время, быть внимательными в районе промышленной базы и гаражей, расположенных во втором микрорайоне;

– не отпускать детей одних в школу и обратно – только со взрослыми;

– держать собак на привязи – в закрытых помещениях;

– не приближаться к промбазе, свалке и лесу рядом с посёлком;

– не оставлять пищевые отходы на улице.

Увидели медведя – сообщите: 112.

Напомним, что ранее администрация поселка Уренгой сообщала, что у у населенного пункта видели следы медведя.

Как ранее сообщал «Новый День», за сезон 31 человек в России стал жертвой медведей.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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