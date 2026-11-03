У поселка Уренгой медведь напал на человека – население просят не покидать дома без необходимости

ЧП в поселке Уренгой на Ямале: на территории базы ФГБУ Обь-Иртышводпуть медведь напал на человека, сообщает администрация поселка в Максе.
МЧС, полиция и специалисты охотинспекции работают на месте.
До урегулирования ситуации жителей поселка просят:
– не выходить из дома без необходимости, особенно в темное время, быть внимательными в районе промышленной базы и гаражей, расположенных во втором микрорайоне;
– не отпускать детей одних в школу и обратно – только со взрослыми;
– держать собак на привязи – в закрытых помещениях;
– не приближаться к промбазе, свалке и лесу рядом с посёлком;
– не оставлять пищевые отходы на улице.
Увидели медведя – сообщите: 112.
Напомним, что ранее администрация поселка Уренгой сообщала, что у у населенного пункта видели следы медведя.
Как ранее сообщал «Новый День», за сезон 31 человек в России стал жертвой медведей.
Салехард, Елена Васильева
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