На Ямале формируют группу для ликвидации медведей, не впавших в спячку

На Ямале сформируют группу из охотников и биологов, которая займется поиском и ликвидацией медведей, не залегших в спячку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК.

«Собирается группа, чтобы найти медведей, которые не легли в спячку, и ликвидировать. Биоресурсники и охотники поедут», – сообщили информагентству в ведомстве.

В населенных пунктах, расположенных ближе всего к местам, где фиксировали выход медведей, усилили меры безопасности. Собак рекомендовано держать на привязи, в лесные зоны без необходимости не выходить, детей одних не выпускать, до школы провожать и встречать. Власти также просят не выбрасывать пищевые отходы на улицу, чтоб не приманивать хищников доступной едой.

Напомним, накануне на Ямале было зафиксировано сразу два нападения медведей на людей. В поселке Уренгой в промзоне хижине убил 44-летнего мужчину. В Красноселькупском районе мужчина был сильно ранен. Его госпитализировали.

В Уренгое медведя отыскали и ликвидировали, в Красноселькупском районе ведется охота.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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