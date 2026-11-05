Пьяный ямалец в подъезде побил полицейского

Два года в колонии строгого режима получил ямалец, который побил полицейского.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, в ночь на 14 марта 2026 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде своего дома, причинил телесные повреждения сотруднику уголовного розыска ОМВД России «Тазовское». Инцидент произошел, когда полицейский исполнял свои должностные обязанности по проверке поступившего сообщения и пытался пресечь административное правонарушение.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тазовский, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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