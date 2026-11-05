Ямальчанка убила мужа во время пьяной ссоры несколькими ударами ножом в горло

В Салехарде следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

По данным следствия, ночью 3 ноября 2026 года в Салехарде обвиняемая, будучи пьяной, поссорилась с мужем. После этого она взяла нож и несколько раз ударила мужчину в горло. От полученных травм, потерпевший скончался на месте преступления.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы, решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

По уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.

Салехард, Елена Васильева