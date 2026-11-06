На Ямале начался основной этап заготовительной кампании оленины

На Ямале начался основной этап заготовки оленины.

В Ямальском районе к заготовке мяса приступило МП «Ямальские олени». Задействованы все три его комплекса: площадки в Юрибее и Яр-Сале уже работают, с 16 ноября к ним присоединится Сеяха, сообщает департамент АПК ЯНАО.

Несмотря на погодные условия, сместившие старт убойной кампании на несколько дней, предприятие планирует заготовить порядка 1 200 тонн оленины. К началу сезона МП «Ямальские олени» обновило корали и оборудование, а также модернизировало колбасный цех в Салехарде. «На убой поступают животные хорошей упитанности – мясо отличного качества, с небольшим жирком. Рассчитываем получить достойный убойный вес и обеспечить жителей качественной продукцией. Свежая оленина поступит в магазины уже в ближайшие дни», – отметил Евгений Мальцев, директор МП «Ямальские олени».

Кампания в округе проходит поэтапно с учетом логистики и маршрутов кочевий. МУП «Паюта» ведет заготовку с начала сентября: результат за два месяца – 140 тонн. Во второй декаде ноября к кампании подключатся предприятия Тазовского района, а в конце месяца – комплексы Пуровского, Шурышкарского и Надымского районов, где перегон стад через реки возможен после установления прочного льда.

Закупочные цены на оленину сохранены на прошлогоднем уровне – не ниже 500 рублей за килограмм мяса первой категории и 250 рублей за вторую.

Всего в этом году ямальские предприятия планируют заготовить порядка 3 480 тонн мяса северного оленя, что превысит прошлогодний показатель. Основной объем обеспечат 15 убойных комплекса региона.

Закупочная кампания охватит около 1 180 частных оленеводческих хозяйств.

Ямал сохраняет лидерство по поголовью северных оленей в стране: в округе насчитывается около 604 тысяч особей. Государственная поддержка при закупке мяса помогает оленеводческим хозяйствам развиваться.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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