Расширен список приоритетных грузов для Северного завоза

На 30 позиций расширен список приоритетных грузов для Северного завода.

Это необходимо для укрепления системы снабжения отдаленных территорий, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В список приоритетных поставок попали комбикорма, овощные консервы, уксус и кетчуп.

Чекунков отметил, что включение дополнительных позиций направлено на расширение ассортимента продовольствия на полках магазинов, создание условий для устойчивой работы предприятий. «Это часть системной работы по реализации федерального закона о северном завозе, направленной на повышение стабильности поставок, снижение рисков перебоев в снабжении. Для жителей Крайнего Севера и Арктики, где завоз зависит от короткого навигационного периода и сложной транспортной логистики, надежность северного завоза – вопрос повседневного качества жизни», – добавил он (цитата по ТАСС).

Москва, Елена Васильева