Врачи спасли мотоциклиста, которому сломанные ребра порвали легкие, желудок и диафрагму

Новоуренгойские врачи месяц боролись за жизнь мотоциклиста, пострадавшего после ДТП. Как сообщает пресс-служба правительства округа, мужчина получил множественные переломы ребер, осложненные пневмотораксом и гемотораксом. Острые края ребер повредили легкие, пробили желудок и диафрагму. Его состояние было критическим, счет шел на часы.

Хирурги провели экстренную декомпрессию – установили дренажи, чтобы удалить скопившиеся в грудной клетке воздух и кровь. На втором этапе пациенту восстановили диафрагму, проверили состояние желудка, ушили повреждения грудной клетки и брюшной полости. Точную работу провели Эльшан Асланов, Артыш Сат и Василий Артым.

Больше месяца мужчина провел в реанимации под аппаратом ИВЛ. Анестезиолог-реаниматолог Наиля Волошко учила мужчину специальным упражнениям, помогая восстановить самостоятельное дыхание и работу организма.

Сейчас пациент переведен в отделение реабилитации. Впереди ещё долгий путь к восстановлению, но самое главное – он выжил. За этим результатом стоят профессионализм и большой труд новоуренгойских медиков.

Новый Уренгой, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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