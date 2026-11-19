Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО «Экотранспорт».

Установлено, что водителю организации, выработавшему норму рабочего времени, начислялась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, при выплате работнику премии, предусмотренной системой оплаты труда, на нее не производилось начисление районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера.

В целях восстановления трудовых прав работника прокурором города направлен иск в суд о взыскании недоначисленной заработной платы за период работы январь – август 2025 года, а также компенсации морального вреда.

Суд согласился с требованиями прокуратуры, взыскал в пользу работника задолженность по заработной плате в размере более 328 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Решение суда в части взыскания задолженности по заработной плате исполнено в полном объеме, денежные средства выплачены работнику, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по УрФО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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