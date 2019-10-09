Утренняя тревога: челябинцев напугали странные хлопки

Жители челябинского микрорайона перепугались громких хлопков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей микрорайона Чурилово заставили насторожиться громкие хлопки, похожие на выстрелы. Некоторые даже сравнили услышанное со звуком взрыва при падении Челябинского метеорита.

Горожане рассказали о своих впечатлениях в социальных сетях. По словам очевидцев, взрывоподобные звуки они услышали сегодняшним утром, около 10 часов. «Были толчки, и много», – рассказали челябинцы.

«Я тоже слышала. Даже сигнализация на авто сработала», – присоединилась к обсуждению горожанка.

Кто-то из челябинцев предположил, что взрывы могут быть связаны с испытаниями на заводе пластмасс в Копейске или с работой карьеров. Некоторые указали, что хлопки доносятся со стороны полигона в Потанино.

Через несколько часов выяснилось, что утром на полигоне, действительно, проходили стрельбы подразделений Росгвардии. Только никаких взрывов не было: силовики отрабатывали стрельбу из автоматического оружия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.19

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