Жительница Магнитогорска обогатилась на 70 тысяч рублей из-за невнимательности сотрудника банка

Жительница Магнитогорска осуждена за хищение денежных средств из банкомата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Магнитогорска 30-летняя местная жительница признана виновной в краже.

На преступление женщину толкнула ошибка сотрудника банка. В октябре 2018 года она решила снять в банкомате 400 рублей. Однако, из-за того, что сотрудник банка неправильно расположил купюры, вместо 400 рублей жительница Магнитогорска получила 1 тысячу купюрами по 500 рублей.

После этого женщина в течение 2,5 часов произвела около 100 операций по снятию со своей карты и зачислению обратно денежных средств, похитив 72 300 рублей. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учел наличие у виновной двоих малолетних детей, раскаяние в содеянном и частичное возмещение ущерба.

С учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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