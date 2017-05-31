И снова Беня: СБУ согласовала продажу «дочки» Внешэкономбанка на Украине

СБУ согласовала продажу «дочки» Внешэкономбанка на Украине, теперь слово за Нацбанком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в НБУ находятся на рассмотрении две заявки на покупку Проминвеста. Оба заявителя – физлица, граждане Украины. Имена заявителей не разглашаются. Известно, что на рассмотрение документы были поданы в апреле, срок рассмотрения истекает по законодательным нормативам спустя три месяца.

В среде украинских экспертов есть мнение, что одним из потенциальных заявителей является нардеп Максим Микитась, подавший заявку в АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) на покупку 25% акций. Второй претендент – Павел Фукс (основатель девелоперской компании MosCityGroup) также претендует на 25% Проминвеста.

Третьим заинтересованным лицом выступает владелец группы DCH Александр Ярославский, проявляющий активный интерес к украинским активам российских бизнесменов. Так, на днях стало известно о продаже Романом Абрамовичем железорудного ГОКа «Евраз Суха Балка» в Днепропетровской области именно Ярославскому. Вопрос по «Сухой Балке» должен быть закрыт цифрой в 110 млн долларов.

Однако, «расписать» на троих банковскую партию с покупкой Проминвеста украинскому бизнесбомонду будет не так просто. Интриги добавляет одиозная личность Игоря Коломойского, отказавшегося от разворованного «ПриватБанка» в пользу государства. Эксперты считают, что давние и тесные связи Коломойского с Фуксом еще всплывут при продаже российских банковских активов. Уж кто-кто, а Коломойский в курсе, что помимо широкой сетки покрытия клиентской базы Проминвест обладает активами стратегических госкомпаний Украины. А это значит лишь одно – государству будет невыгодно банкротить Проминвест в случае козней авантюрного хозяина, и рефинансирование Коломойскому обеспечено.

Киев, Вера Фролова

Киев. Другие новости 31.05.17

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