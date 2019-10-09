Некрымское вино: пока Россия инвестирует в иностранную лозу, крымские виноградники гибнут

Крымские виноделы жалуются на острый дефицит отечественных саженцев винограда, а местные (автохтонные) сорта и вовсе находятся на грани исчезновения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря государственную субсидию, компенсирующую 20% расходов на закладку питомника, за два года на полуострове не появилось ни одного, чей посадочный материал могли бы приобрести все желающие. На данный момент свои питомники есть только у «Инкермана» и Alma Valleу, но исключительно под собственные нужды.

Остальные вынуждены покупать саженцы за рубежом. Тем более, что субсидия на приобретение лозы в разы больше.

«На сегодняшний день 80% расходов на приобретение посадочного материала компенсируется государством. В 2018 году было закуплено порядка 6 миллионов саженцев на сумму более 570 миллионов рублей. 80% от этой суммы – это 470 миллионов рублей, которые по факту российское правительство инвестировало в экономику третьих стран», – рассказала советник Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Дарья Морозкина, добавив, что заморские саженцы подчас заражены еще и вирусами.

По ее словам, Россельхознадзор все чаще останавливает саженцы на таможне, что приводит к срыву инвестиционных программ. А если такой материал попадет на виноградники, то это либо карантин, либо в самом печальном случае может привести к краху всего винодельческого предприятия

Как рассказал РИА «Новый День» директор научно-методического центра «Лаборатория вина» при Севастопольском филиале Московского госуниверситета им. Ломоносова Дмитрий Ковалев-Федосов, к примеру, Россельхознадзор на год блокировал поставки из популярного у крымских виноделов итальянского питомника «Раушедо».

«Есть проблемы с вирусами, в том числе из-за нашей неприхотливости, безалаберности и безысходности (негде взять саженцы). Нам продают, что попало, и навязывают не те сорта. «Раушедо» сейчас берет заказы на 2021 год, но по предоплате, наши же не имеют таких длинных денег, в итоге заказывают в год посадки и нам продают из остатков», – объяснил эксперт.

Участники рынка сходятся во мнении, что собственные питомники – вопрос конкурентноспособности и требование рынка. Однако 20%-й субсидии явно недостаточно.

«Размер компенсации небольшой. Но даже подать документы на компенсацию строительства питомника непросто, получить ее на саженцы проще – из-за переходного периода и адаптации документооборота, связанного со строительством, под требования российского законодательства. Ты собираешь пакет документов, готовишься его подать, и тут происходят изменения – требуются немного другие документы, и ты все время находишься в этом процессе. А на начальном этапе приходится вкладывать огромные средства, которые очень трудно найти. Но даже если они у тебя есть, то субсидии ты получишь через какое-то время», – отметил генеральный директор Alma Valley Сергей Лебедев, добавляя, что нужно двигаться по пути упрощения законодательства.

В Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя, в свою очередь, предлагают в качестве временной меры на 2-3 года увеличить субсидирование питомников до 70%, что позволит с учетом производственного цикла через 3-4 года развить отрасль. При этом все инвестированные средства останутся в стране.

Для Крыма производство собственного посадочного материала жизненно важно еще и с точки зрения сохранения и восстановления уникальных аутентичных местных сортов.

«Из 75 автохтонов на сегодняшний день осталось 72. Они находятся на грани исчезновения. Наша коллекция в очень плохом состоянии и требует перезакладки», – рассказал врио директора ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» Владимир Лиховской.

По его словам, в текущем году после четырехлетних судебных разбирательств легендарный НИИ наконец-то отсудил у Совмина Крыма земли в Отрадном, на которых уже заложил крымские автохтоны.

«Но их количества недостаточно для того, чтобы обеспечить всех желающих», – предупредил Лиховской.

По его словам, исправить ситуацию должен новейший научно-технологический центр селекции питомниководства и виноградарства на базе института. На проект уже выделили 1 миллиард 470 миллионов рублей.

«В центре предусматривается гектар закладки маточника в гидрофонных каналах. Допустим, поступил к нам заказ – миллион саженцев кокура. Мы выращиваем методом инвитро 50 тысяч, закладываем их в каналы, выращиваем лозу. Тут же у нас прививочный цех. Мы делаем прививки и выпускаем элитный посадочный материал. Только таким образом мы сможем спасти положение», – уверен врио директора НИИ «Магарач».

Отметим, что, по данным Минпромторга РФ, за четыре года в винодельческую отрасль Крыма инвестировано около 1,2 миллиарда рублей. За это же время было заложено почти 2,5 га новых виноградников. На сегодняшний день их площадь составляет примерно 18 тысяч га, что более чем в 6 раз меньше, чем до введения печально известного горбачевского «сухого закона» 1985 года.

Между тем, как отмечают отраслевые эксперты, на сегодняшний день до 70% вина на магазинных полках, позиционируемое как крымское, таковым не является. Львиная доля подделок приходится на так называемый «балк» – импортный виноматериал низкого качества (по большей части из ЮАР), который заводится в Россию в огромных количествах и затем разливается на заводах под видом российского.

Симферополь, Галия Шакирова

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