Зеленский признал, что «некоторые страны в Европе» не видят Украину в ЕС и НАТО

Часть стран Евросоюза не желают пускать Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на встрече с журналистами в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос польского корреспондента.

«Все знают, что мы хотим евроинтегрироваться, попасть в Евросоюз, быть европейской страной. Это решение людей, которые являются украинцами. Это самое главное. Я подтверждаю и поддерживаю этот курс», – заявил Зеленский и пожаловался, что в Европе не все согласны с этим.

«Мы должны стремиться, мы хотим. Но мы хотим, чтобы все хотели нас там видеть. Есть некоторые страны в Европе, которые не видят Украину и в Европейском союзе... когда идет разговор о НАТО или о чем то еще», – посетовал украинский президент.

При этом он надеется, что когда-нибудь «наладит отношения» с этими странами и попробует уговорить их не препятствовать членству Украины в ЕС и НАТО.

«Я хотел бы, чтобы у нас наладились нормальные отношения со всеми странами, которые пока не подтверждают такую ​​же мощную поддержку, как вы. Я думаю, что это нас обязательно ждет», – убеждал Зеленский журналиста из Польши.

Напомним, ранее известный немецкий эксперт и политолог Александр Рар заявил, что не существует ни одного объективного обстоятельства, позволяющего всерьёз рассматривать возможность вступления Украины в Евросоюз или НАТО.

По мнению эксперта, вопрос вступления Украины в западные организации уже ушёл из повестки дня, так как «Незалежная» безнадёжно упустила время для проведения реформ, которых от неё ждали.

Позже председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, депутат от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко призвал Украину успокоиться и не ждать приглашения в Европейский Союз, как минимум, 5-10 лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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