В Нижнем Тагиле осужден бывший инкассатор, инсценировавший ограбление

Дзержинский суд Нижнего Тагила суд вынес приговор 26-летнему бывшему инкассатору и помогавшему ему безработному приятелю. Молодчики инсценировали похищение 1 миллиона рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку оба злоумышленника признали свою вину и сотрудничали со следствием. При этом суд учел, что ранее они не привлекались к уголовной ответственности, а также полностью возместили причиненный ущерб. В результате бывший инкассатор получил 4,5 года условно, его приятель – 3,5 года условно. Кроме того, оба они заплатят штрафы 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

«17 февраля в дежурную часть отдела полиции № 17 Нижнего Тагила позвонил 26-летний мужчина, работающий инкассатором, и сообщил о нападении. По его словам, в вечернее время на предприятии на улице Орджоникидзе, куда он прибыл с коллегами для выемки денежных средств, на него напали неизвестные, нанесли удар, от которого он потерял сознание, и похитили сумку, в которой находилось более миллиона рублей», – уточняют в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что инкассатор инсценировал нападение. Мужчина заранее спланировал «спектакль» с помощью своего 27-летнего безработного приятеля. Он и забрал сумку с деньгами, которую инкассатор перебросил через забор. Затем в гараже соучастники поделили похищенные деньги, которые позже сотрудники полиции изъяли почти в полном объеме.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

Пропавший в Екатеринбурге бармен Бородин оказался наркоманом, сбежавшим от суда. / Дума Новоуральска готовится выбрать мэра из одного претендента. / Через месяц Роскомнадзор получит право самостоятельно штрафовать за нарушения в сфере персональных данных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»