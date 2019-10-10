Россиян будут лечить мигранты: Минздрав придумал, как устранить дефицит врачей в РФ

Минздрав РФ хочет привлекать иностранцев для решения проблемы дефицита врачей. В настоящее время, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал отечественных специалистов может покрыть потребность страны в медиках только на 4%.

Как отмечают чиновники, в России отмечена острая нехватка онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи. По информации Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер, а также других представителей среднего медперсонала, сообщают «Известия». На бирже труда стоят всего 1000 соискателей вакансии врача, отметили в Минтруде. Однако, как указали в министерстве, потребность в медиках для замещения свободных рабочих мест в разы больше. В частности, сегодня в России не хватает около 4 тысяч онкологов.

По мнению Минздрава, решить проблему можно путем привлечения в Россию мигрантов с врачебной специальностью. Для этого министерство выставило на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства. По просьбе региональных властей этот список был дополнен врачами и фельдшерами скорой помощи.

При этом в Минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди иностранных и российских граждан перечень профессий будет корректироваться.

Надо отметить, что решению кадровой проблемы в российской системе здравоохранения должно помочь индексирование зарплат врачей. Эта тема накануне обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с премьером Дмитрием Медведевым. Глава государства указал, что зарплата медработников должна быть справедливой и мотивировать к эффективной работе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.19

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