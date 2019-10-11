В Минздраве рассказали о самых распространенных болезнях новорожденных

В 2018 году в России самыми распространенными среди младенцев на первом году жизни стали заболевания органов дыхания. Об этом сообщило Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году было диагностировано более 2 млн случаев заболевания органов дыхания у детей в возрасте до одного года, передает RT. Это связано с тем, что иммунитет маленьких детей формируется преимущественно через болезни легких.

Затем идут состояния, возникающие в перинатальный период, – 411 тысяч случаев. В частности, речь идет о различных нарушениях, зафиксированных с 22-й недели беременности матери до конца первой недели внеутробной жизни ребенка, включая родовую травму и врожденные аномалии.

На расстройства нервной системы пришлось 400 тысяч зафиксированных заболеваний, на органы пищеварения – 236,6 тысячи, а также болезни кожи – 220 тысяч случаев.

Новообразования у младенцев диагностировали 43,7 тысячи раз, травмы – 41,6 тысячи, нарушения системы кровообращения – 17,1 тысячи.

В целом у детей на первом году жизни в 2018 году зарегистрировано почти 4,3 млн случаев различных заболеваний.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.19

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