«Мы здесь в безопасности»: россияне игнорируют предупреждение МИДа по Черногории / Обострение отношений не сказалось на российском турпотоке

В отношениях России и Черногории новый виток напряженности. После того, как власти России предостерегли россиян от поездок в Черногорию в ответ на обвинения МИДа этой страны в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела государства, Роспотребнадзор сегодня заявил об обнаружении пестицидов в более чем двадцати партиях черногорских винах. «В 24 партиях алкогольной продукции производства «13.jul Plantaze» (Республика Черногория) были обнаружены пестициды и пластификаторы в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы», – сообщается на сайте ведомства. «Просим потребителей учесть данную информацию», – предупреждают специалисты надзорного ведомства. На днях Ростуризм и МИД России предупредили россиян об опасности поездок в Черногорию, однако граждане игнорирует эту рекомендацию: спрос на туры в балканскую страну, по данным туроператоров, остается на прошлогоднем уровне. Более того, некоторые компании заявили о росте продаж путевок по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что 26 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию продукции крупнейшего в Черногории производителя вина «13.jul Plantaze». Поводом стало несоответствие товара требованиям качества и безопасности. По решению Арбитражного суда Москвы было конфисковано около 15,5 тысяч бутылок, в Подмосковье Роспотребнадзор арестовал 16,2 тыс. бутылок. Ведомство отмечает, что часть данной продукции может еще продаваться в отечественных магазинах.

Стоит отметить, что накануне вступления Черногории в НАТО отношения между этой страной и Россией серьезно обострились. Власти в Подгорице обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела балканского государства. По их утверждению, Россия якобы пыталась помешать вступлению Черногории в Североатлантический альянс. В Москве эти обвинения отвергли, предупредив официальную Подгорицу, что присоединение Черногории к НАТО негативно скажется на отношениях между двумя странами.

28 мая в Домодедово на пограничном контроле был задержан и позже депортирован из России направляющийся в Минск член правящей в Черногории Демократической партии социалистов (ДПС), депутат парламента страны Миодраг Вукович. Черногорский МИД ответил на это нотой протеста. В Москве позже пояснили, что парламентарий включен в российский санкционный список политиков, пребывание которых в России нежелательно. На следующий день послу России в Черногории Сергею Грицаю была вручена нота протеста в связи с выдворением Вуковича. В тот же день глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил российских граждан о «серьезных угрозах, с которыми они могут столкнуться в Черногории» в связи с нагнетаемой там «антироссийской истерией». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь призвала россиян дважды подумать перед тем, как планировать поездку в Черногорию.

Сегодня появились сообщения о том, что Москва расширила санкционный список в отношении Черногории. По данным газеты Pobjeda, ограничительные меры введены против 70 человек, 46 из них – депутаты черногорского парламента. В «черный» список попали премьер-министр Черногории Душко Маркович, экс глава правительства и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков.

Впрочем, политическая напряженность пока не сказывается на потоке прибывающих в Черногорию российских туристов. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сегодня заявили, что туроператоры не замечают антироссийских настроений в Черногории. «За достоверность предоставляемой клиенту информации турбизнес несет ответственность по закону, – сказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина в комментарии «Интерфаксу». – И совершенно очевидно, что ни одна здравомыслящая компания не возьмет на себя риск отправлять туристов в страну, где существует реальная опасность. Но в том-то и дело, что никаких антироссийских настроений туроператоры и турагенты в Черногории по-прежнему не видят».

Заявления об антироссийских настроениях вредят имиджу Черногории, полагают представители турбизнеса. Однако, по их словам, на спросе на это направления пока они не сказываются. В НТК «Интурист» заявили, что спрос остается на уровне прошлого года. По данным «Русского экспресса», в последние три недели продажи растут в среднем на 30%.

«Немало граждан России владеют недвижимостью в Черногории. И уж они точно поедут отдыхать, причем этот самостоятельный поток может быть даже больше, чем организованный. Что касается клиентов турфирм, то те, кто уже бывал в Черногории, и знают отношение к русским ее жителей, от поездки не откажутся. Засомневаться могут лишь те, кто еще не был в этой стране», – добавила пресс-секретарь РСТ.

Глава русскоязычной диаспоры Черногории Александр Хргиан в комментарии «Коммерсанту» в свою очередь заявил, что «отношение черногорцев ничуть не изменилось, оно доброжелательное, и мы чувствуем себя в безопасности».

Отметим, что Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня и станет 29-м членом организации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.05.17

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