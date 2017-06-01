Курганцев призывают придумать девиз Дня города

В этом году День города в Кургане будут отмечать 26 августа. Традиционно все мероприятия объединяются под единым девизом, который пока в областном центре не утвержден. Поэтому городские власти ждут предложений от курганцев.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, в этом году все мероприятия Дня города объединены одной общей темой – экологической, так как 2017 год объявлен Годом экологии в России.

Оргкомитет предлагает жителям города вместе придумать девиз. Слоган должен быть емким по значению, но кратким, оригинальным, без труднопроизносимых слов, а также соответствовать заявленной тематике. Слоган-победитель будет использован на баннерах, размещенных на улицах Кургана, а также на официальном городском портале и в СМИ.

Предложения принимаются до 13 июня. Отправить их можно в городской отдел культуры по электронной почте: ok_dsp@kurgan-city.ru.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 01.06.17

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