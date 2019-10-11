Курганским чиновникам напомнили, что делать с дорогими подарками: сдать, забрать, выкупить

Департамент экономического развития Курганской области опубликовал приказ, в котором расписаны действия чиновников при получении подарков. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Новый приказ ведомства, отвечающего за развитие экономики в регионе, относится к ситуациям, когда подарки и презенты представители департамента получают «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных обязанностей».

Алгоритм действий расписан четко: чиновник обязан в трехдневный срок уведомить правовой отдел департамента о получении подарка и сдать презент. Желательно, приложив к нему чеки. Нет чеков – рыночную стоимость подарка определят оценщики.

Если дарители потратил на презент не более 3 тыс. рублей, то одариваемый после заполнения актов и прочей документации может забрать подарок себе. А вот если стоимость «имущества» оказалась выше, то процедура усложняется. Ценный презент попадает в реестр госимущества Курганской области. Там он может и остаться, если чиновник не захочет выкупить понравившуюся ему вещь. Средства от покупки направляются в бюджет Курганской области.

Аналогичная схема еще несколько лет назад была расписана в региональном постановлении, посвященном всем чиновникам Курганской области.

Как уточнил «Новому Дню» исполняющий обязанности главы курганского департамента экономического развития Иван Смирных, в законодательство было внесено незначительное изменение, в связи с чем отдельные ведомства должны привести бумаги в соответствие с законом. «Видимо, мы первые разместили приказ. Сейчас и остальные департаменты это сделают», – прокомментировал Смирных.

Напомним, департамент экономического развития Курганской области в настоящий момент обезглавлен. В августе пост главы ведомства покинула Светлана Афанасьева. Пока с приставкой «исполняющий обязанности» директора за работу ведомства отвечает Иван Смирных.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 11.10.19

Вода в Кургане закончилась раньше, чем «Водный союз» остановил очистные. / В Кургане педофил напал на школьницу в подъезде. / В Кургане похитителей юноши отправили в СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»